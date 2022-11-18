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المرأة

ليلى علوي تشعل أجواء مهرجان القاهرة السينمائي بوصلة رقص (فيديو)

Lebanon 24
18-11-2022 | 02:00
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نشرت الفنانة ليلى علوى عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من حفل "أفتر بارتي" أُقيم على هامش مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث لـ"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" بدورته الـ44.
وأشعلت ليلى أجواء الحفل بوصلة رقص ظهرت خلالها وهي وترقص بسعادة، وقد ارتدت فستاناً باللون النبيذي زادها جمالاً.
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ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعي علوي وكتبوا العديد من التعليقات التي أشادت بجمالها.
 


يُذكر أن الفنانة ليلى علوي علّقت على انطلاق "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" بدورته الـ44، قائلةً: "مبروك علينا المهرجان في دورته الـ 44، وكان هناك اجتماعات ومناقشات كثيرة مع حسين فهمى وماندو العدل والقائمين على المهرجان لإخراجه بصورة جيدة أمام العالم".
وأضافت خلال تصريحات لقناة dmc: "سعيدة جداً بالمهرجان وبعتز بيه جداً وهو من أهم مهرجانات العالم... والدولة معانا إننا نحافظ على المهرجان وإخراجه بصورة حلوة".
وعن فيلمها "سهل حشيش"، قالت ليلى علوي: "مهمة "سهل حشيش" مع بيومى فؤاد ومجموعة بحبها ونجحت معاها في "ماما حامل"، فيلم اجتماعى كوميدي، وقد توقف التصوير بسبب المهرجان، والأسبوع المقبل هنستأنف العمل... ولن أشارك في دراما رمضان العام المقبل".
المصدر: لها
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