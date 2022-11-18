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المرأة

DNA وبيت الطاعة وبويضات للانجاب.. تفاصيل العلاقة التي أدت الى طلاق هذه الفنانة الشهيرة

Lebanon 24
18-11-2022 | 08:00
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قضت محكمة قصر النيل بالقاهرة بطلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي، بعد سنوات من رفعهما للقضية بسبب خلافات بينهما شهدتها وسائل الإعلام.

 ويأتي الحكم بعد تأجيل المحكمة الاعتراض المقدم من رفعت الشريف محامي الفنانة هالة صدقي، على إنذار الطاعة المقدم من الزوج سامح سامي، الذي يطالب فيه زوجته هالة صدقي في بيت الطاعة لجلسة 1 ايلول، لنظر الطلب، كما حددت المحكمة جلسة 13 تموز للحكم في دعوى متجمد النفقة المقام من هالة صدقي والذي يبلغ 320 ألف جنيه.
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 كذلك، عاقبت محكمة الأسرة من قبل، سامح سامي زكريا زوج الفنانة هالة صدقي، بالحبس شهراً لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم، والتي تقدر بـ 50 ألف جنيه إسترليني.
 


 يذكر أن الأزمة بين هالة صدقي وزوجها سامح سامي بدأت بعد مطالبته للفنانة الشهيرة بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما، ووصلت إلى طريق مسدود. وأكد الزوج أن هالة صدقي استأجرت بويضات للإنجاب، مما أدى إلى قيامها بمقاضاته أمام المحكمة بتهمة التشهير بها وبطفليها.


 كما اتهم سامح سامي زوجته هالة صدقي بالاستيلاء على أمواله، وقطعة أرض سعرها 8 ملايين جنيه، قبل أن يرفع دعوى قضائية لإلغاء توكيل قال إنه حرره لطليقته هالة صدقي لإعادة أرضه من جديد، متهماً إياها باستغلال التوكيل في بيع الأرض دون علمه.
المصدر: زهرة
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