DNA وبيت الطاعة وبويضات للانجاب.. تفاصيل العلاقة التي أدت الى طلاق هذه الفنانة الشهيرة

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قضت محكمة قصر النيل بالقاهرة بطلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي، بعد سنوات من رفعهما للقضية بسبب خلافات بينهما شهدتها وسائل الإعلام.ويأتي الحكم بعد تأجيل المحكمة الاعتراض المقدم من رفعت الشريف محامي الفنانة هالة صدقي، على إنذار الطاعة المقدم من الزوج سامح سامي، الذي يطالب فيه زوجته هالة صدقي في بيت الطاعة لجلسة 1 ايلول، لنظر الطلب، كما حددت المحكمة جلسة 13 تموز للحكم في دعوى متجمد النفقة المقام من هالة صدقي والذي يبلغ 320 ألف جنيه.كذلك، عاقبت محكمة الأسرة من قبل، سامح سامي زكريا زوج الفنانة هالة صدقي، بالحبس شهراً لامتناعه عن دفع المصاريف الدراسية لطفليه سامو ومريم، والتي تقدر بـ 50 ألف جنيه إسترليني.