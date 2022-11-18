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المرأة

نوال الكويتية تظهر بإطلالة رياضية ولوك جديد

Lebanon 24
18-11-2022 | 14:00
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فاجأت الفنانة نوال الكويتية جمهورها من جديد في آخر ظهور لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت نوال الكويتية بإطلالة رياضية كاجوال، وبدون مكياج مع رفع شعرها للأعلى. وخطفت نوال الأنظار إليها بظهورها بشكل أصغر وملامح طبيعية ومختلفة، بالإضافة إلى فقدانها الكثير من الوزن.
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 من ناحية أخرى، توجد نوال الكويتية حالياً في المملكة العربية السعودية، استعداداً لإقامة حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثالثة بمشاركة الفنانة أميمة طالب.

 


 يشار إلى أن نوال الكويتية أثارت جدلاً كبيراً منذ أسابيع، بعدما تداول البعض صورة لها داخل إحدى مراكز التجميل، وكشفت عن تغيير ملامحها الواضح.
 
المصدر: زهرة
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