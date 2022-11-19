ابنة هند رستم تكشف أسراراً عن حياة والدتها: انزعجت من لقب ملكة الإغراء

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حلت بسنت رضا، ابنة الفنانة هند رستم، ضيفة على برنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على شاشة " سي بي سي"، وخلاله تحدثت عن العديد من الأمور الشخصية التي كانت تخص والدتها.كشفت بسنت رضا عن كواليس تتعلق بزواج والدتها هند رستم مرتين، ففي المرة الأولى، تزوجت من والدها المخرج حسن رضا الذي أبدى إعجابه بها، أثناء تواجدها في احدى أماكن التصوير، لافتة إلى أن "والدي أعجب بها بسبب شخصيتها والطريقة التي كانت تتعامل بها مع المحيطين بها".وأضافت، أن والدتها هند رستم ظلت مع والدها لمدة 5 سنوات، ثم قررا الانفصال عن بعضهما البعض، إلى أن تزوجت مرة أخرى من الدكتور فياض أثناء ذهابها له في العيادةواستطردت: "ماما كان عندها هوس إنها هيجيلها سرطان، وراحت للدكتور فياض وسبحان الله اتجوزت الدكتور، وفضلوا مع بعض 50 سنة، والسبب في ده كانت المعاملة، وماما دي كانت عاملة زي أمينة في البيت".كما أكدت بسنت رضا، أن والدتها أبدت انزعاجها من لقب " ملكة الإغراء" الذي أطلقه عليها الإعلامي مفيد فوزي، لافتة إلى أن سبب انزعاجها من هذا اللقب هو تحديده لها في أدوار معينة وهذا ما كنت ترفضه.