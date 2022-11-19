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المرأة
ابنة هند رستم تكشف أسراراً عن حياة والدتها: انزعجت من لقب ملكة الإغراء
Lebanon 24
19-11-2022
|
05:00
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حلت بسنت رضا، ابنة الفنانة هند رستم، ضيفة على برنامج " معكم منى الشاذلي" المذاع على شاشة " سي بي سي"، وخلاله تحدثت عن العديد من الأمور الشخصية التي كانت تخص والدتها.
كشفت بسنت رضا عن كواليس تتعلق بزواج والدتها هند رستم مرتين، ففي المرة الأولى، تزوجت من والدها المخرج حسن رضا الذي أبدى إعجابه بها، أثناء تواجدها في احدى أماكن التصوير، لافتة إلى أن "والدي أعجب بها بسبب شخصيتها والطريقة التي كانت تتعامل بها مع المحيطين بها".
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وأضافت، أن والدتها هند رستم ظلت مع والدها لمدة 5 سنوات، ثم قررا الانفصال عن بعضهما البعض، إلى أن تزوجت مرة أخرى من الدكتور فياض أثناء ذهابها له في العيادة
واستطردت: "ماما كان عندها هوس إنها هيجيلها سرطان، وراحت للدكتور فياض وسبحان الله اتجوزت الدكتور، وفضلوا مع بعض 50 سنة، والسبب في ده كانت المعاملة، وماما دي كانت عاملة زي أمينة في البيت".
كما أكدت بسنت رضا، أن والدتها أبدت انزعاجها من لقب " ملكة الإغراء" الذي أطلقه عليها الإعلامي مفيد فوزي، لافتة إلى أن سبب انزعاجها من هذا اللقب هو تحديده لها في أدوار معينة وهذا ما كنت ترفضه.
واستطردت قائلة، إن والدتها أبدت دهشتها من هذا اللقب، خاصة وأن هناك فنانات أخريات كنّ يقدمن مشاهد وأدوار بها اغراء ولم يطلق عليهن هذا اللقب.
وتابعت:" والدتي كانت بتقدر تعمل كل الأدوار مش دور واحد بس"، وأضافت:" هناك فنانات أخريات اعترضن على موضوع الألقاب".
وقالت بسنت رضا، إن السبب الحقيقي وراء اعتزال والدتها الفنانة هند رستم هو إعجابها بحياة الأسرة، مشيرة إلى أنها عندما أنجبت ولداً، قالت هند رستم إنها تريد أن تعوض السنين التي فاتتها مع حفيدها.
وشددت بسنت أن زوجها الدكتور فياض لم يكن له دخل في قرار الاعتزال لا من قريب أو من بعيد.
المصدر: سيدتي
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