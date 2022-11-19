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المرأة

كيندال جينر بخبر غريب.. حصانها سيرزق بطفله الأول من أم بديلة!

Lebanon 24
19-11-2022 | 08:00
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كشفت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر في الحلقة الأخيرة لبرنامج تلفزيون الواقع الخاص بعائلتها "كارداشيان"، أنها سترزق بطفل، لتستدرك الأمر سريعاً وتقول إن حصانها هو الذي سيرزق بالطفل، ولكن المثير للاستغراب أن كيندال تابعت حديثها بالقول إنه طفله الأول من أم بديلة. 
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وتابعت أنها طلبت ذلك من مصفف الشعر Jen Atkin بمناسبة ذكرى ميلادها العام المنصرم، وأنها اختارت فرساً يشارك في الأولمبياد لتضمن جودة المولود. وقد شكل الخبر صدمة لمتابعي البرنامج ولرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

على الرغم من أنها المرة الأولى التي يعمد أحد أفراد عائلة كارداشيان لاستخدام أم بديلة للحيوانات، إلا أن أفراد العائلة سبق أن أقدموا على هذه الخطوة. فقد أنجبت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طفلين، مستخدمة تلك الخطوة، إذ إنها بعد حملها مرتين وإنجابها ابنتها "نورث ويست" وابنها "سانت"، واجهت كيم كارداشيان مشكلات كثيرة في الرحم، حيث نصحها الأطباء بعدم الحمل مرة أخرى، لأنه سيكون خطراً كبيراً على صحتها. لهذا قررت كيم كارداشيان أن تستعين بأم بديلة لتحمل بدلاً منها، وكذلك فعلت شقيقتها كورتني كارداشيان، التي أنجبت طفلتها دريم بنفسها، لكنها لجأت إلى أم بديلة في طفلها الثاني دون أن تعاني من أي مشاكل تجبرها على ذلك الأمر.
المصدر: سيدتي
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