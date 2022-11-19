في الخريف.. شعركِ بحاجة ماسة إلى جميع هذه الأطعمة

يتعرّض الشعر خلال فصل الخريف إلى فقدان الحيوية والتساقط أكثر من أي فصل آخر. وهو يحتاج خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى العناية المكثّفة، إلى اعتماد نظام غذائي غنيّ بمكونات تؤمن له ما يحتاجه لاستعادة صحته وتعزيز نموّه.

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الأسماك، والدجاج، واللحوم الفقيرة بالدهون:

يُعتبر "الكيراتين" أحد أبرز مكوّنات الشعر، ويحتاج الجسم لتعزيز آليّة تصنيعه إلى البروتينات الحيوانية التي تحتوي على نسب مرتفعة من الحوامض الأمينيّة الغنيّة بالكبريت. يتسبّب النقص بالبروتينات على المدى الطويل بضعف الشعر وتساقطه، ولذلك يُنصح باستهلاك اللحوم، أو الأسماك، أو الدجاج بشكل يومي على الغداء خلال فصل الخريف واختيارها بنسب دهون منخفضة لتكون نسب البروتينات فيها مرتفعة. يُنصح بالتنويع بين اللحوم الحمراء الفقيرة بالدهون، الأسماك ذات اللحم الأبيض، والدجاج أو الديك الرومي على أن يتمّ تناولها مع صلصة خالية من الدهون وخضار متنوّعة.



يجد الشعر في الفاكهة الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها مثل البوتاسيوم، البيتاكاروتين، وفيتامين C أما الخضار فتؤمن حاجته إلى الفيتامينات من فئة A، وB، وC، وE التي تقويّ جذوره وتُعزّز آليّة تصنيع الكيراتين. الفاكهة والخضار:يجد الشعر في الفاكهة الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها مثل البوتاسيوم، البيتاكاروتين، وفيتامين C أما الخضار فتؤمن حاجته إلى الفيتامينات من فئة A، وB، وC، وE التي تقويّ جذوره وتُعزّز آليّة تصنيع الكيراتين.

الحبوب الكاملة والبقوليات:

تتميّز الحبوب الكاملة والبقوليات بغناها بالكاربوهيدرات، والألياف، والأملاح المعدنيّة، والفيتامينات. وهذا ما يجعل من استهلاكها ضرورياً في نظامنا الغذائي للحصول على شعر صحي وجميل. تناولوا الأرز، البرغل، والكينوا ولا تترددوا في استهلاك البقوليات كالفاصوليا، والحمص، والبازيلا المجفّفة، والعدس فهي تساهم في الحفاظ على فروة رأس صحيّة.



الحليب ومشتقاته الخالية من الدسم:

تُعتبر مشتقات الحليب مصدراً أساسياً للكالسيوم والفيتامينات من فئةA، وB12، وD بالإضافة إلى الفوسفور، والزنك، والمغنيزيوم...تتميّز مشتقات الحليب الخالية من الدسم أو التي تحتوي على نسبة قليلة منه فقط بكونها فقيرة بالكوليستيرول وغنيّة بالبروتينات. تناولوا الحليب القليل الدسم مع القهوة أو الشاي واستهلكوا الألبان والأجبان الفقيرة بالدهون، يمكنكم أيضاً إضافتها إلى الحلويات أو تناولها مع الفاكهة والخضار للحصول على فوائدها.