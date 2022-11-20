فنانة مصرية شابة تلجأ لطبيب نفسي لعلاج "ضغوط السوشيال ميديا" (صورة)

عترفت النجمة الشابة مايان السيد بأن السوشيال ميديا "سلاح ذو حدين"، فكما حققت لها الشهرة، تتسبب في تعرضها لضغوط نفسية صعبة أجبرتها على الخضوع للعلاج النفسي مؤخراً.





وقالت مايان السيد خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سوبت لايت": الجانب الإيجابي في مواقع التواصل الاجتماعي، فيتمثل في التواصل مع محبيها، ومتابعة الجمهور لأخبارها بصورة مستمرة، أما الجانب السلبي فيتمثل في التعليقات الخارجة عن النص، الأمر الذي سبب لها ضغوطات نفسية كبيرة".

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وكشفت أنها ذهبت لطبيب نفسي للخروج من الضغوط النفسية التي تعرضت لها من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن هناك تواصلاً يجمعها دائماً مع العديد من الفتيات لإخبارهن عن سبب أناقتها وجمالها، أو توجيه نصائح لهن للظهور بصورة جميلة في كل الأوقات.