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المرأة

بفستان شفاف.. هيفا وهبي تُثير ضجة بآخر إطلالة لها شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
20-11-2022 | 03:44
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وأحدثت هيفا ضجة واسعة بإطلالتها الأخيرة، حيث ظهرت مستلقية على أريكة وترتدي فستاناً قصيرا شفافا باللون الفضي، واعتمدت ماكياجا ناعما.

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 
 

وكانت هيفا تعرضت لسيل من الانتقادات بعد انتشار صورة لها خلال حفلها في الرياض ظهرت فيها بملامح مختلفة وتجاعيد ظاهرة، وأكدت الأخيرة في أقوى رد لها على الحادثة ان الصورة مفبركة مهددة بكشف الفاعلين.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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