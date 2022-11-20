مطالبة بتسديد 10 ملايين جنيه.. شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة!

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم 29 تشرين الثاني الجاري، النظر في قضية التعويض التي أقامتها شركة الصوتيات والمرئيات “روتانا” ضد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لخرقها العقد الذي وقع عام 2022.



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وفي التفاصيل التي نشرتها الصحف المصرية، رفعت شركة الصوت والفيديو السعودية "روتانا" دعوى قضائية ضد النجمة شيرين عبد الوهاب أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبة بدفع تعويض يصل إلَّى نحو 10 ملايين جنيه مصري، بحد أقصى 400 ألف دولار، بسبب مخالفته لشروط العقد مع الشركة.





وأشار حسام لطفي، محامي شيرين، إلى أن الأزمة ففي طريقها للحل، بعد مفاوضات مع شركة "روتانا" بالاتفاق المتبادل، مع المَوعِد المقبل للجلسة الثانية للنزاع القضائي المقرر عقده يوم 29 تشرين الثاني الجاري.



وأفادت مصادر صحافية محلية أن "الشركة طلبت من شيرين بصفتها الشخصية، وبصفتها الممثل القانوني لشركة لامير القابضة للإنتاج الفني، دفع 10 ملايين جنيه".



وأكدت مقربة من الفنانة والشركة السعودية، في تصريحات صحففية "ما تردد عن فسخ العقد بين شركة روتانا والفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب أزمتها الصحية، غير صحيح، منذ الخلاف القضائي. بدأت ففي وقت ما من قبل".



وساهمت الأزمة التي تعرضت لها الفنانة مؤخراً، في إحداث تأثير سلبي على أحد أبرز بنود الاتفاقيات مع الشركة المنتجة، والتي تم الاتفاق عليها بالفعل، والتي تتعلق بمشاركة النجمة المصرية في حفل يقام في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر تشرين الثاني. وفي ظل الظروف، أصبحت مشاركة شيرين الفعلية ففي الحفل ضئيلة للغاية.



وبلغت قيمة عقد الأداء الصوتي مع شركة الإنتاج 10 ملايين جنيه، وبلغت قيمة عقد التنففيذ نحو 26 مليون جنيه.



وأوضحت المصادر أن "الفنانة شيرين عبد الوهاب حصلت على 10 ملايين جنيه، بسبب عقد تنفيذ الإنتاج، ولم تحصل على أي مبلغ مقابل الأداء الصوتي، لأنها لم تسلم الأغاني".