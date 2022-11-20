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المرأة

طريقة مثالية لتأخير ظهور الشيب

Lebanon 24
20-11-2022 | 14:00
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يرتبط بأذهان الناس ظهور الشيب في الشعر مع التقدم في العمر، وهو الأمر الذي تخشاه النساء كثيراً. لذا يحرصن على صبغ شعورهن كل فترة، للمحافظة على جاذبيتهن، ومظهرهن. لكن الذي لا يعرفه الكثير من الناس، أن ظهور الشيب له أسباب أخرى لا علاقة لها بالتقدم في العمر إطلاقاً.
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ومن أبرز أسباب ظهور الشيب، انخفاض إنتاج اللون الأسود في بصيلات الشعر، نتيجة عوامل وراثية، وفي كل الحالات يمكن لأي شخص لا يرغب بتحول لون شعره إلى الأبيض في قادم العمر، أن يسير وفق نمط معيشي صحي، للمحافظة على لون شعره الأسود لأطول مدة ممكنة.

ويمكن اتباع طريقة مثالية لتأخير ظهور الشيب في الشعر، من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات B بأنواعها، والزنك والحديد والنحاس والسيلينيوم، مثل: الثوم والملفوف والبطاطا الحلوة والبروكلي واللوز، فضلاً عن تقليل التدخين على مراحل، وصولاً إلى التوقف نهائياً، كون التدخين عاملاً رئيسياً في تلف بصيلات الشعر، والسموم الموجودة في السجائر تزيد إنتاج الجذور الحرة في الجسم.

ويفضل، أيضاً، عدم التعرض لأشعة الشمس لوقت طويل، حيث يؤدي التعرض المستمر لأشعة الشمس فوق البنفسجية إلى إزالة لون الشعر على المدى الطويل. ومن الضروري العناية بالشعر بشكل يومي، لكن مع الانتباه إلى تأثير مجفف الشعر، والتحول إلى استخدام شامبو لا يحتوي على مركبات كيميائية.


المصدر: زهرة
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