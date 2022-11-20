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المرأة
حيل بسيطة لإطالة السيقان في الشتاء
Lebanon 24
20-11-2022
|
16:00
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أوردت مجلة Woman النمساوية أنه يمكن للمرأة إطالة سيقانها بصرياً بحيل بسيطة.
وأضافت المجلة أن ألوان السروال والحذاء المتناغمة تطيل السيقان بصرياً، بينما تؤدي الألوان المتباينة، سروال غامق وحذاء فاتح أو العكس، إلى انقطاع بصري بين السيقان والقدم.
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ويمكن أيضا إطالتها بقطعة فوقية قصيرة "بلوفر" مع سروال بوسط عال، ومن الأفضل أيضاً إدخال البلوفر في السروال.
وعلى العكس يسلط البلوفر، الذي يغطي الخصر، الضوء على الجزء العلوي من الجسم، ولكنه يجعل السيقان أقصر بصريا. ما يفرض تناغم الألوان بين السروال والحذاء لتعويض القِصر.
وعند ارتداء تنورة قصيرة، يجب القصيرة السوداء مع جورب طويل أسود، وحذاء أسود أيضاً.
وعند ارتداء معطف متوسط الطول، يجب تركه مفتوحاً، لأن غلق الأزرار يجعل السيقان أقصر بصريا.
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