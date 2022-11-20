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المرأة
زيت الأرغان.. لصحة وجمال للشعر
Lebanon 24
20-11-2022
|
23:00
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أوردت مجلة "جولي" أن زيت الأرغان ينبوع صحة وجمال الشعر، بفضل وليفة فريدة من المواد الفعالة تعتني بالشعر على نحو مكثف، مثل حمض اللينوليك وحمض البالمتيك وحمض الأوليك.
وأوضحت المجلة أنه يحفز نمو الشعر وتقوية بنيته، ويساعد في علاج الجفاف والتلف والتساقط.
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كما يحمي من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويخفف حكة فروة الرأس، ويقلل تكوين قشرة الرأس.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل على ترطيب الشعر ويمده بالعناصر المغذية ليمنحه ملمساً ناعماً ويضفي عليه لمعاناً ساحراً.
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