أول فنانة عربية تعلن حضورها فعاليات كاس عالم قطر 2022 (صور)

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تواجدها بحفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، حيث شاركت متابعيها على موقع انستغرام فعاليات حفل الافتتاح، من تصويرها الخاص، كما نشرت صورة لتذكرة حضورها مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لصفر.

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واشارت ياسمين صبري الى تواجدها في العاصمة القطرية الدوحة من خلال نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه بصوتها فقط، تخاطب صديقة تستقل سيارة أخرى مجاورة لها، ودار الحديث بينهن عن فعاليات كاس العالم في قطر ومفاجأة حفل الافتتاح. وبعدها شاركت جمهورها على ستوري انستغرام 9 مقاطع قصيرة من أبرز فقرات حفل الافتتاح، وظهرت ياسمين برفقة صديقاتها في المقطع الأخير وهي تغني أغنية "ايه الناس الحلوة دي" ومستغرقة في الضحك.