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المرأة

نادين الراسي تظهر للمرة الأولى برفقة نجلها الكبير (صورة)

Lebanon 24
21-11-2022 | 05:00
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 نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، صورة تجمعها بابنها (مارك) وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وظهرت نادين الراسي في الصورة وهي تستند على ابنها، وتضع يديها على وجهه، وكلاهما يرتديان اللون الأسود، وخلفهما البحر والشمس في وقت المغيب، ما أعطى الصورة نوعاً من الحزن، وثبات العلاقة بين الأم وابنها وقوتها.

وكتبت نادين في تعليقها على الصورة التي شاركتها: "أهم علامة سأتركها في هذه الدنيا هي ابني"، في إشارة منها إلى ابنها مارك.

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)




وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة بشكل واسع، متمنين لها العمر الطويل وأن ترى ابنها كما تتمنى.

وكانت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شاركت جمهورها ومتابعيها في وقت سابق مجموعة من الصور لها، وهي ترتدي فستاناً أسود، في إشارةٍ منها إلى استمرار حدادها على أخيها الفنان الراحل جورج الراسي.

وكتبت نادين في تعليقها على الصور، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، باللغة الانجليزية بما معناه: "قبل أن تبدأ العاصفة".

 
المصدر: سيدتي
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