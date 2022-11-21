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المرأة

هل تنضم سوزان نجم الدين لهذا المسلسل؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 11:00
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انضمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، إلى أسرة مسلسل البيئة الشامية "مربى العز".
وبحسب المعلومات، فإن سوزان نجم الدين ستجسد في العمل شخصية "جواهر"، هي الشخصية التي تجسد محور الشر في العمل حيث تعمل على تفعيل المشاكل والصراعات من أجل فوز عائلتها بالزعامة.
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ومسلسل "مربى العز" من تأليف الكاتب علي معين صالح، وإخراج رشا شربتجي،، بعد أن كان آخر تعاون لشربتجي مع سوزان نجم الدين في مسلسل "شوق"، الذي عرض عام 2017 وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من المفترض أيضاً أن يتجدد تعاونهما في مسلسل "كسر عضم"، لكن انشغال الفنانة سوزان حال دون حدوث ذلك.
ويشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم عباس النوري، أمل عرفة، محمود نصر، خالد القيش، أسامة الروماني، نادين خوري، وفاء موصللي، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، روعة ياسين وغيرهم.
والجدير بالذكر أن سوزان نجم الدين شاركت في ثلاثة أعمال، عرضت في العام الفائت، أولها كان الفيلم السينمائي المصري "تماسيح النيل"، وفي عشارية "وثيقة شرف"، إضافة إلى مسلسل "بيوت من ورق".
المصدر: سيدتي
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