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المرأة
والد ياسمين صبري يكشف: لهذا تطلقت ابنتي من طبيب العيون الشهير
Lebanon 24
21-11-2022
|
08:00
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خرج أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، من جديد في لقاء تلفزيوني، ليكشف المزيد من الأسرار في حياة النجمة المصرية قبل الشهرة.
وأوضح والد ياسمين صبري أنها طوال فترة حياتها قبل الشهرة كانت تعيش بين الكويت ولندن، وتأتي إلى مصر أسبوعين فقط أثناء الشتاء، وأسبوعين آخرين في الصيف، وأضاف أنه كان يحاول تثقيف نفسه والقراءة كثيراً في علم النفس، ليستطيع التعامل مع ابنته بشكل جيد والاندماج في حياتها الخاصة، وقال: "دايماً أقولها متخبيش عني حاجة، لو بتحبي حد قوليلي، وأنا هنصحك وإنتي اختاري".
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وكشف والد ياسمين صبري عن جانب لا يعرفه الجمهور من حياة ابنته، موضحاً أنها لم تكن متفوقة دراسياً، وكانت تتعرض للفصل مرتين في العام الواحد من الجامعة، قائلاً إنها لم تكن تحب أن تذاكر على الإطلاق، وأنها كانت منتسبة إلى جامعة بيروت، والعميدة موجودة حتى الآن، ويمكن التواصل معها، وأضاف: "كانت بتغيب كتير لأنها كانت بتحب الرياضة وتروح تلعب رياضة، وفي يوم كلمتني العميدة، وقالتلي ياسمين مش بتحضر وهيحصل فصل، روحت علشان ألحق أصلح الموقف، خصوصاً أنها كانت بتتفصل مرتين في السنة.. ده العادي".
وعن حياتها الاجتماعية، قال أشرف صبري إن والدتها هي السبب في طلاقها من زوجها الأول طبيب العيون الشهير، وإنها قبل الزواج وأثناء دراستها الجامعية كانت لديها علاقة عاطفية لكنها لم تكتمل، وتابع أن ابنته ياسمين لا تحب الالتزام بالمواعيد والعمل في مكتب، لذلك لم توفق في عملها بمكتبة الإسكندرية، وأيضاً لم تستكمل عملها في إحدى شركات المحمول الكبرى.
المصدر: زهرة
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