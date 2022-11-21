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المرأة

ما هو الوقت المثالي للنشاط البدني للمرأة؟

Lebanon 24
21-11-2022 | 23:00
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توصل بحث جديد من جامعة ليدن في هولندا إلى أن النساء اللواتي مارسن الرياضة في الصباح لديهن خطر أقل بنسبة 24% للإصابة بأمراض القلب، وبنسبة 35% من السكتة الدماغية.
واعتمدت الدراسة على بيانات 87 ألف رجل وامرأة بين 42 و78 عاماً، وشملت البيانات 6 سنوات من المتابعة لحالة القلب.
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وقالت الباحثة غالي البالاك التي أعدت الدراسة: "ركز البحث على خصوصيات وعموميات دورة الاستيقاظ والنوم على مدار 24 ساعة، وربما تكون ممارسة التمارين في فترة الصباح لها تأثير أكثر فاعلية في خفض هرمونات التوتر".
ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، وقالت إن الرياضة في أي وقت من اليوم تعود بالفائدة، وإن النساء يستفدن من ممارسة التمارين في الصباح الباكر أو المتأخر، بين الساعة 7 و11.
 
ولم تقدم تفسيراً لسبب عدم استفادة الرجال من الميزة الإضافية لعنصر التوقيت.
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