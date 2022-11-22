نجمة "عروس اسطنبول" تعتذر عن مسلسلها الجديد.. والسبب؟

انسحبت نجمة "عروس اسطنبول" الممثلة التركية، أصلي أنفير، من مسلسل "إسمي فرح" بعد أقل من أسبوعين على زواجها من رجل الاعمال "بيركين جوغبوداك" بعدما اتضح انها حامل من زوجها.



ومسلسل "إسمي فرح" يتم تصويره لصالح قناة "فوكس"، وهو مقتبس من The Cleaning Lady. وقد عرضت شركة O3 Media على "أصلي" تصوير حلقات المسلسل في الأشهر الأولى من حملها قبل انتفاخ بطنها، لكن الممثلة رفضت لأن وتيرة العمل الاسبوعية قد تشكل خطرًا على الجنين.

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يذكر أن أصلي أنفير كانت على علاقة عاطفية بالمغني التركي الشهير "مراد بوز" لكن انفصلا بعدما اكتشفت خيانته لها، وكانت تعيش اكتئابًا قويًا عندما دخلت تصوير المسلسل التركي الشهير "عروس اسطنبول" حيث جسدت دور "ثريا" محققة النجاح الكبير.