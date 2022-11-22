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المرأة

للمرّة الأولى.. هايدي موسى تغني باللهجة اللبنانيّة (فيديو)

Lebanon 24
22-11-2022 | 11:00
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تخوض الفنّانة المصريّة هايدي موسى تجربة الغناء باللهجة اللبنانيّة للمرّة الأولى، من خلال أغنيتها الجديدة التي طرحتها مؤخراً بعنوان "متخيّل"، وهي من كلمات أحمد عصام، وألحان باسم يحيى، وتوزيع خالد نبيل.
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الأغنية الجديدة من إنتاج شركة أرابيكا، وقد صوّرت على طريقة الفيديو كليب في مدينة طرابلس شماليّ لبنان بإشراف من المنتج المنفّذ فاتن برازي.
وقد أطلّت موسى في الكليب بلوك جديد حمل لمسات غربيّة ومعاصرة، وأضفى مظهراً جديداً على هايدي التي إعتاد عليها الجمهور بالإطلالات الكلاسيكيّة.
 



وتأمل هايدي أن تحقّق أغنيتها الجديدة رواجاً في لبنان والعالم العربيّ، حيث أنّها أكّدت بأنّ للّهجة اللبنانيّة ثقلها ورواجها على الساحة الفنيّة، وهذا أكثر ما شجّعها على خوض غمار تلك التجربة
المصدر: بصراحة
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