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المرأة

اطلالة غريبة لمايا دياب.. ماذا ارتدت؟ (صورة)

Lebanon 24
22-11-2022 | 08:00
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كعادتها في الظهور بإطلالات مختلفة وغير معتادة وبعيدة عن المألوف؛ خطفت الفنانة مايا دياب الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ونشرت مايا دياب عبر حسابها في "إنستغرام" أحدث جلسة تصوير خضعت لها وجاءت من وحي سباقات السيارات السريعة، وذلك بعد حضورها أحد سباقات بطولة العالم للفورمولا وان، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
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وظهرت مايا في الصور بخوذة قيادة لامعة، أشبه بالكرات الشهيرة من أندية موسيقى الديسكو في الثمانينيات، وهو ما أكدت عليه في تعليقها على الصور كاتبة: "لا يمكنكم منافسة رأسي، أنا في مزاج كرة الديسكو دائماً". ونسقت مايا دياب إطلالتها مع بنطلون رياضي وحذاء جلدي طويل، وتوب رياضي مكشوف البطن والكتفين، وأيضا جاكيت من الجينز.

 

المصدر: زهرة
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