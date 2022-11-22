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المرأة

درة بفستان مستوحى من حديقة نيويورك النباتية.. وهذا سعره!

Lebanon 24
22-11-2022 | 14:00
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لا تتخلى الفنانة درة زروق عن مشاركة متابعيها على إنستغرام بأحدث صورها وأزيائها التي ترتديها، إذ تعكف على نشر كل جلسات التصوير التي تقوم بها بين الحين والآخر. 
وآخر إطلالات النجمة التونسية، كانت يوم أمس، حيث نشرت عدة صورٍ لها، ظهرت فيها بفستانٍ بسيط متوسط الطول، استوحي تصميمه من حديقة نيويورك النباتية، حسبما أشارت في تعليقها على الصور. 
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وتميز الفستان باللون الأزرق من الأعلى فيما طغى اللون الأخضر على كامل المنطقة المتبقية منه، والتي تخللها طبعاتٍ لنباتات الحديقة المختلفة، وأضافت إليه حزاماً مطبعاً بالتفاصيل ذاتها. 
ويعد هذا الفستان واحداً من مجموعة دار الأزياء العريقة أوسكار دي لارينتا لربيع 2023، ويبلغ ثمنه 1999 دولار وفقاً لمواقع البيع على الإنترنت. 

 

المصدر: زهرة
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