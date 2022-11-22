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المرأة

لوجه مشرق ونضر.. 5 حيل لتقليل حجم مسام البشرة

Lebanon 24
22-11-2022 | 16:00
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تتضخم المسام بسبب عملية الشيخوخة أو أضرار أشعة الشمس أو نمط الحياة غير الصحي، عندما تتحلل ألياف الكولاجين؛ لا يمكنها الحفاظ على المسام سليمة، لكن هل هناك حيل أو طرق لتقليل من مظهر هذه المسام؟
اتبعي هذه النصائح المعتمدة من أطباء الجلدية لتقليل حجم المسام:
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حافظي على وجهكِ نظيفاً 
إذا كانت لديكِ مسام مفتوحة كبيرة على وجهكِ، يجب أن تحافظي على نظافتها. تحتاجين إلى التأكد من عدم تراكم الأوساخ أو الزيوت على وجهكِ، فالتنظيف السليم للبشرة وإزالة المكياج يساعدان في فتح المسام وتقليل حب الشباب. 

استخدمي حمض الساليسيليك 
من الأفضل استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض بيتا هيدروكسي مثل حمض الساليسيليك وهو محلول للدهون، حيث يذوب الدهون في الزهم ويفتح المسام، مما يساعد على تقليل حجمها.

حافظي على رطوبة بشرتك 
يمكنكِ تقليل المسام المتضخمة عن طريق تزويد بشرتكِ بكميات وافرة من الترطيب، حيث سيمنعها من انسداد المسام.

استخدمي واقي الشمس 
لا ينبغي اعتبار الواقي من الشمس منتجاً ترفيهياً للتجميل، فهو ضروري للحفاظ على صحة بشرتكِ، لأنه يمكن أن يسبب الكثير من الضرر. ويعد الاستخدام المنتظم للواقي الشمسي مهماً لتقليل حجم المسام، لذا ضعيه بكميات مناسبة على وجهكِ يومياً.
المصدر: زهرة
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