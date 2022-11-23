في عيد ميلادها الـ30.. كيف تغيرت ملامح مايلي سايرس عبر السنين؟

Advertisement

تحتفل النجمة الأميركية، مايلي سايرس، اليوم، بعيد ميلادها الـ30، والتي حققت شهرة واسعة منذ طفولتها بشخصية "هانا مونتانا" (Hannah Montana)، في برنامجها التلفزيوني الشهير.تطورت ملامح مايلي سايرس أكثر من مرة، خلال مراحل عمرها، نظراً لأن الجمهور عرفها منذ طفولتها وفترة مراهقتها، فكان التحول دائماً أمام الشاشات.كانت مايلي في أولى سنوات المراهقة، عندما قدمت مسلسلها التلفزيوني "هانا مونتانا"، فكانت تميل إلى الطبيعة، والحفاظ على ملامحها ولون شعرها العسلي الحقيقي.عام 2013، بدأت مايلي سايرس المشاركة ببعض الأعمال السينمائية، محدثة تغيراً ملحوظاً في حياتها، ما أدى إلى اتجاهها إلى الإطلالات الغريبة والجريئة وغير المألوفة في هذا الوقت، خاصة بعد انفصالها عن حبيبها ليام همسورث.في حفل جوائز MTV Video Music Awards، لعام 2013، فاجأت النجمة الشابة الجميع بأدائها الجريء وإطلالتها المستفزة شبه العارية على المسرح، ومن هنا بدأت سايرس تميل إلى الإطلالات الخارجة عن المألوف. وفي نهاية عام 2016، لجأت سايرس إلى الإجراءات التجميلية، مثل: عملية تجميل الأنف وتكبير الشفاه، ما أدى إلى تغير ملامحها بشكل واضح، بعدما عادت مرة أخرى إلى حبيبها ليام همسورث، حتى تزوجا بشكل سري في عام 2018، وبعد أقل من عام أعلنا انفصالهما.