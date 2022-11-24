نيكول سابا تظهر بفستان ارتدته منذ 19 عاماً.. شاهدوا كيف بدت (صور)

خطفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الأنظار إليها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44، إذ ارتدت فستاناً ظهرت به لأول مرة منذ 19 عاماً، وقالت إنها اختارته من بين كل فساتينها لأنه يذكرها بحفل العرض الخاص لأول عمل يجمعها بالنجم عادل إمام.

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وقالت نيكول سابا عبر قناة dmc: "الفستان له معزة خاصة عندي لأني لبسته من 19 سنة في العرض الخاص لفيلم التجربة الدنماركية في لبنان، والكل دلوقتي بيدور على الموضة لكني حبيت أروح لموضة مختلفة ودورت في دولابي لفتني الفستان لأنه له ذكرى جميلة بالنسبة لي". وقالت نيكول سابا عبر قناة dmc: "الفستان له معزة خاصة عندي لأني لبسته من 19 سنة في العرض الخاص لفيلم التجربة الدنماركية في لبنان، والكل دلوقتي بيدور على الموضة لكني حبيت أروح لموضة مختلفة ودورت في دولابي لفتني الفستان لأنه له ذكرى جميلة بالنسبة لي".



وكشفت نيكول سابا، أنها لا تفضل حضور المهرجانات الفنية إلا إذا كانت ستشارك بفيلم، لكنها قررت الحضور هذا العام لأنها اشتاقت للجمهور وزملائها بالوسط الفني، موجهة الشكر والتحية للفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي على مجهوده في الدورة الـ 44.



وقالت نيكول سابا عن اختيار أدوارها والمعايير التي تختار على أساسها اختيار الأدوار قالت: "شغف الممثل هو اللي بيمشيه والأهم أنك تدوري على أدوار مختلفة وطبيعة الأدوار اللي بتقدم قد تحصرك في أدوار معينة، ولكني أحب اختيار أعمالي بمزاج ولكن يجذبني الورق الجيد والاختلاف وأن يكون العمل بعيداً عن الجمال".