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المرأة

طبيب أنغام يكشف تفاصيل جديدة عن وضعها الصحي

Lebanon 24
25-11-2022 | 14:00
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تحدث الطبيب المصري المسؤول عن متابعة حالة الفنانة المصرية انغام وائل غفير عن جديد وضعها الصحي.

واكد الطبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ان وضع الفنانة الصحي الى تحسن، مطمئنا جميع محبيها.
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واشار إلى كونها عانت في البداية من نزيف شديد، وهو ما اضطر الأطباء المتخصصين في أمراض النساء إلى إجراء جراحة عاجلة.
وأضاف الطبيب أن انغام بقيت في المستشفى لمدة 3 أيام وبعدها غادرت إلى المنزل، لكنها بعد يومين اشتكت من آلام شديدة في البطن، وهو ما استدعى دخولها من جديد إلى المستشفى.
واشار الطبيب الى ان الفنانة المصرية لم تكن قادرة على الأكل أو الشرب وتعاني من قيء مستمر، ما استدعى إجراء أشعة كشفت عن وجود التصاقات في الأمعاء بسبب الجراحة الأولى، وهو ما أدى إلى انسداد معوي.

وختم الطبيب مؤكدا ان حالة أنغام ليست خطيرة ولا يمكن تصنيفها ضمن حالات الخطر، خاصة أن هناك تحسناً واضحاً.
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