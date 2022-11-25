إجراءات جمالية شائعة تضرّ بصحتك.. إطلعي عليها







وقالت الخبيرة وعالمة الأدوية، هانا إنغلش، إن هناك خمس إجراءات خطيرة يجب أن نكون على اطلاع عليها.





- الإسفنجة

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وقالت الخبيرة المقيمة في أستراليا إن أسوأ شيء يمكن القيام به هو استخدام الليفة أو الاسفنجة للغسيل، واصفة إياها بـ"المقززة" كونه غالبا ما لا يغسلها أحد "ومن المؤكد أنها تحتوي على عفن"، مضيفة انه "إذا كنت تصاب بطفح جلدي على جسمك، فمن المحتمل أن يكون هذا من الليفة الخاصة بك. تخلص منها، واستخدم يديك".



وقالت الدكتورة ميليسا بيليانغ، من مستشفى "كليفلاند كلينيك" في الولايات المتحدة، إن الإسفنج هو "أرض خصبة للبكتيريا".



وأضافت أنه يمكن أن تحتوي أيضا على كائنات فطرية تؤدي إلى التهابات الجلد. حذرت خبيرة من أن بعض هذه الخطوات المتبعة للحفاظ على الجمال، قد تكون في الواقع مضرة بالصحة.وقالت الخبيرة وعالمة الأدوية، هانا إنغلش، إن هناك خمس إجراءات خطيرة يجب أن نكون على اطلاع عليها.- الإسفنجةوقالت الخبيرة المقيمة في أستراليا إن أسوأ شيء يمكن القيام به هو استخدام الليفة أو الاسفنجة للغسيل، واصفة إياها بـ"المقززة" كونه غالبا ما لا يغسلها أحد "ومن المؤكد أنها تحتوي على عفن"، مضيفة انه "إذا كنت تصاب بطفح جلدي على جسمك، فمن المحتمل أن يكون هذا من الليفة الخاصة بك. تخلص منها، واستخدم يديك".وقالت الدكتورة ميليسا بيليانغ، من مستشفى "كليفلاند كلينيك" في الولايات المتحدة، إن الإسفنج هو "أرض خصبة للبكتيريا".وأضافت أنه يمكن أن تحتوي أيضا على كائنات فطرية تؤدي إلى التهابات الجلد.



- رش العطر على الرقبة أو الصدر



هانا حذرت ايضاً من أن رش العطر على الرقبة أو الصدر، قد يكون خطيرا، لأن العطور غالبا ما تحتوي على مركبات. واضافت انها "ليست بالضرورة سيئة بالنسبة لك لكنها تجعل بشرتك أكثر حساسية للضوء. لذلك أقوم دائما برش عطري على رقبتي من الخلف، على منبت شعري. إنه يدوم لفترة أطول بهذه الطريقة أيضا".





- كريم الشمس



أوصى الخبراء سابقا بأنه يجب استخدام عامل الحماية من أشعة الشمس (SPF) كل يوم، وقالت طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة هيفا فاسيحي سابقا إن خطر تلف الجلد يمثل مصدر قلق على مدار العام.



وأضافت: "من المهم حقا استخدام واقي من الشمس يوميا، حتى في أشهر الشتاء، لأن الأشعة فوق البنفسجية، وهي إشعاع غير مرئي، موجودة على مدار السنة، حتى في أشهر الشتاء. ونظرا لأننا نعلم أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب مشاكل مع سرطان الجلد وشيخوخة الجلد، فمن المهم حقا دمج استخدام واقي الشمس في نظامك اليومي حتى يصبح أمرا روتينيا".



وتابعت أن هذا هو سبب أهمية عدم خلط عامل الحماية من الشمس مع أي منتجات أخرى قد تستخدمها.



وقالت: "ضعي المرطب الخاص بك، اتركيه يجف، ثم ضعي واقي الشمس الخاص بك ودعيه يجف، وبعدها يمكنك استخدم مساحيق التجميل". - رش العطر على الرقبة أو الصدرهانا حذرت ايضاً من أن رش العطر على الرقبة أو الصدر، قد يكون خطيرا، لأن العطور غالبا ما تحتوي على مركبات. واضافت انها "ليست بالضرورة سيئة بالنسبة لك لكنها تجعل بشرتك أكثر حساسية للضوء. لذلك أقوم دائما برش عطري على رقبتي من الخلف، على منبت شعري. إنه يدوم لفترة أطول بهذه الطريقة أيضا".- كريم الشمسأوصى الخبراء سابقا بأنه يجب استخدام عامل الحماية من أشعة الشمس (SPF) كل يوم، وقالت طبيبة الأمراض الجلدية، الدكتورة هيفا فاسيحي سابقا إن خطر تلف الجلد يمثل مصدر قلق على مدار العام.وأضافت: "من المهم حقا استخدام واقي من الشمس يوميا، حتى في أشهر الشتاء، لأن الأشعة فوق البنفسجية، وهي إشعاع غير مرئي، موجودة على مدار السنة، حتى في أشهر الشتاء. ونظرا لأننا نعلم أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تسبب مشاكل مع سرطان الجلد وشيخوخة الجلد، فمن المهم حقا دمج استخدام واقي الشمس في نظامك اليومي حتى يصبح أمرا روتينيا".وتابعت أن هذا هو سبب أهمية عدم خلط عامل الحماية من الشمس مع أي منتجات أخرى قد تستخدمها.وقالت: "ضعي المرطب الخاص بك، اتركيه يجف، ثم ضعي واقي الشمس الخاص بك ودعيه يجف، وبعدها يمكنك استخدم مساحيق التجميل".

- المستحضرات الخالية من المواد الحافظة



العديد من المنتجات الموجودة في السوق اليوم تعتبر نفسها "خالية من المواد الحافظة". لكن هانا قالت إن هذا ليس شيئا جيدا دائما. موضحة: "توجد مواد حافظة في منتجاتك لمنع العفن فيها. ومرة أخرى مع العفن، نحاول منعه حتى لا نتعرض لطفح جلدي، وحتى لا نحصل على الكثير من الأشياء الضارة الأخرى".

- واقي الشمس في مكياجك



أوضحت هانا أنه لا يجب الاعتماد على عامل الحماية من الشمس SPF المدمج في مستحضرات التجميل. وقالت: "قد يكون مكياجك مزودا بعامل الحماية من أشعة الشمس SPF30 أو SPF50 +، لكن الكمية الصحيحة من واقي الشمس التي يجب وضعها على وجهك للحصول على هذه الحماية هي ربع ملعقة صغيرة، أي حوالي مليلتر.