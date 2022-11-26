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المرأة

لم تعد شقراء.. ستيفاني صليبا تظهر بلوك جديد وتشجع هذا الفريق العربي في المونديال (فيديو)

Lebanon 24
26-11-2022 | 03:21
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فاجأت الممثلة ستيفاني صليبا المتابعين بظهورها بلوك جديد.

 

فقد نشرت ستيفاني فيديو خلال تواجدها في أحد صالونات الشعر وظهرت بلون شعر بني بعدما اعتمدت لفترة طويلة اللون الأشقر.

 

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 

من جهة ثانية، كشفت ستيفاني على هامش مشاركتها بحفل "فوربس ميدل ايست" في الجونة مصر انها تشجع منتخب السعودية.

 

وعن رأيها بمشاركة الفنانة ميريام فارس بأغنية مونديال قطر 2022، قالت ستيفاني: "كتير حلوة، وبرافو ميريام وأنا فخورة جداً بك".

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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