لم تعد شقراء.. ستيفاني صليبا تظهر بلوك جديد وتشجع هذا الفريق العربي في المونديال (فيديو)

فاجأت الممثلة ستيفاني صليبا المتابعين بظهورها بلوك جديد.

فقد نشرت ستيفاني فيديو خلال تواجدها في أحد صالونات الشعر وظهرت بلون شعر بني بعدما اعتمدت لفترة طويلة اللون الأشقر.

من جهة ثانية، كشفت ستيفاني على هامش مشاركتها بحفل "فوربس ميدل ايست" في الجونة مصر انها تشجع منتخب السعودية.

وعن رأيها بمشاركة الفنانة ميريام فارس بأغنية مونديال قطر 2022، قالت ستيفاني: "كتير حلوة، وبرافو ميريام وأنا فخورة جداً بك".