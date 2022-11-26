الصور الأولى من خطوبة الفنانة الشابة.. وهكذا عرض عريسها عليها الزواج

احتفلت الفنانة رنا رئيس بـ"قراية الفاتحة" على يسري علي، بعدما عرض الزواج عليها أثناء استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي".
ونشرت رنا مجموعة من صور الاحتفال الذي عُقد بمنزلها وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين ومن بينهم الفنان حلمي عبد الباقي.
وخلال استضافة رنا رئيس في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الأسبوع الماضي، فوجئت بعرض مفاجئ لخطوبتها.
وعندما كانت الإعلامية منى الشاذلي تسأل "رنا" عن حالتها العاطفية، فأجابت الفنانة الشابة بأن هناك مشروع ارتباط قريب، وفجأة خرج خطيبها من بين الجمهور المشارك فى تصوير الحلقة، وعرض عليها الزواج وقام بإحضار خاتم الخطوبة وارتدته "رنا" في حضور أشقائها.