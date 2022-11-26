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المرأة
احذري عادة هز الرضيع
Lebanon 24
26-11-2022
|
14:00
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حذر تقرير طبي ألماني من خطورة عادة هز الطفل الرضيع، فعلى الرغم من أن هذه عادة قديمة يفعلها معظم الناس لتهدئة الرضيع أو تدليله، إلا أنها تشكّل خطراً كبيراً على صحة الطفل ومستقبله، بل وقد تؤدي إلى وفاته بحسب ما ورد في التقرير.
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وأعزى التقرير خطورة هز الرضيع إلى كونها سبباً مباشراً في احتمالية إصابته بمتلازمة "الطفل المرتج"، حيث أن عضلات الرقبة لدى الطفل تكون ضعيفة، ومع شدة الهز وثقل الرأس، تتمزق بعض الأنسجة الرقيقة، والتي تؤدي إلى حدوث تلفيات في المخ، تتدرج خطورتها بين تلفيات تؤثر على الحالة الذهنية للطفل وقدرته على الاستيعاب والتحصيل الدراسي وقوة ذاكرته، وبين حدوث إعاقات ذهنية شديدة، وصولاً إلى احتمالية الوفاة إذا حدث نزيف في المخ.
لذا إذا كنتِ أماً لطفل رضيع، فلا تسمحي لأحد بحمله وهزه، واحرصي على ألا تقومي بهز أي طفل آخر حتى لا تعرضي حياته للخطر.
المصدر: نواعم
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