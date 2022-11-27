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كأس العالم2022

مشجّعة عربيّة تعرّضت للتنمر في "المونديال"... ما السبب؟ (صورة)

Lebanon 24
27-11-2022 | 14:00
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تعرضت مشجعة تونسية حضرت لمساندة وتشجيع منتخب بلادها في مباراته ضد المنتخب الأسترالي في إطار منافسات كأس العالم بقطر، لحملة تنمر واسعة وموجة من التعليقات الساخرة بسبب شكلها.

وظهرت المشجعة التي ارتدت قميصا عليه علم تونس، أمس السبت، في ملعب "الجنوب" وهي تتابع بتركيز مجريات مقابلة المنتخب التونسي لكرة القدم مع منتخب أستراليا، في لحظة التقطتها عدسات الكاميرا.
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وفور انتشار صورها، أصبحت المشجعة ضحية تنمر كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر عديد النشطاء من مظهرها وأساؤوا لها إلى حدّ التجريح والإهانة، منتقدين استخدامها للكثير من مساحيق وعمليات التجميل على وجهها.

وفي تعليقاتهم، اعتبر البعض أن تواجدها بالمعلب بهذا الشكل كان من أحد أسباب خسارة المنتخب التونسي أمام نظيره الأسترالي، بينما قال آخرون باستهزاء، إن شكلها مخيف.

في المقابل، شنّ ناشطون آخرون حملة مضادة، وتعاطف الكثيرون مع هذه المشجعة.
 
 
 
(العربية)

كأس العالم2022

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