أخطاء عند وضع المكياج.. تلفت الانتباه إلى التجاعيد

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في حين أن التقدم في العمر، وظهور التجاعيد، أمرٌ لا مفر منه، هناك الكثيرات اللاتي يحاولن إخفاءها، وتحاول بعض النساء فعل ذلك من خلال المكياج، ولكن قد يفعلن ذلك بطريقةٍ خاطئة.وهنا، سنذكر خطأين شائعين يسهل القيام بهما، وترتكبهما العديدات من النساء، اللواتي تزيد أعمارهنَّ عن 40 عاماً، وكيف يمكنهن لفت الانتباه إلى التجاعيد، وكيفية تجنبها.الإفراط في ملء الحاجبينإن استخدام "الكثير من المنتجات" على الحاجبين، يساعد الخطوط الدقيقة والتجاعيد في الظهور، إذ إنكِ قد تقومين - عن غير قصد - بتوضيح تجاعيد الجبهة والخطوط الدقيقة حول عينيك.ومن أجل تجنب ذلك، تأكدي أولاً من نظافة منطقة الحاجب تماماً قبل ملء الحواجب بالأقلام، ثم تطبيق منتجات الألوان مباشرة على المنطقة التي تريدينها، أي أن المفتاح هنا هو "تطبيق القليل، وليس الكثير".والنصيحة المهمة الأخرى هنا، هي أن عليكِ اختيار المنتجات ذات السمعة الطيبة لملء الحاجبين.استخدام عدد كبير من المنتجات اللامعةفي حين أنه لا يوجد شيء خاطئ مع القليل من اللمعان، يحذر فنانو المكياج من أن استخدام منتجات مثل هذه من قبل النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 40 عاماً، يمكن أن يجعل الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول عينيك أكثر انتشاراً، إذ في بعض الأحيان يمكن أن يجعل البريق والألوان الداكنة الخطوط والتجاعيد أكثر شدة، لذا احذري عند استخدامها.وعندما يتعلق الأمر بظلال وكحل العيون، وغيرها من المنتجات اللامعة، فإنه من الملاحظ أن البريق يمكن أن يستقر في الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويبرزها.ولتجنب ذلك، يوصى باستخدام مثل هذه المنتجات باعتدال، وتحديد الاتجاهات المناسبة لكِ للعثور على المنتجات التي تتطابق معها، ويمكنك العثور بسهولة على ألوانٍ تتناسب مع بشرتك من خلال النظر إلى الأوردة الموجودة داخل ساعدك، حيث هناك عادةً ثلاث علامات يتم تصنيفها غالباً على منتجات المكياج، هي: "دافئة"، و"باردة"، و"محايدة".