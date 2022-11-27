نجوم عادوا إلى أزواجهم بعد الطلاق.. شيرين الأحدث

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بعد انفصال صادم، وعام مليء بالصراعات بين الطرفين، فاجأت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب الجميع بالعودة إلى طليقها حسام حبيب، لكن لم تكن هذه الصدمة الأولى التي يلتقطها الجمهور من هذا النوع، فقد عاد الكثير من النجوم إلى نصفهم الآخر بعد سنوات من الطلاق، وفاجؤوا جمهورهم.إليكم أبرز النجوم الذين عادوا لأزواجهم بعد الطلاق:1. شيرين وحسام حبيبكانت أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، والنجم حسام حبيب، حديث الناس على مدار عام كامل، حيث كان يخرج كلا الطرفين في اللقاءات بتصريحات مهاجمة للطرف الثاني، ليتفاجأ الجميع بالعودة يوم الجمعة الماضية.وأكد الطرفان أنهما أغلقا صفحة الماضي، وأنهيا الخلافات الشخصية، وسوف يبدآن حياة جديدة بعيداً عن أعين الناس والمحيطين، ووصفت شيرين زوجها حسام حبيب بـ"حب حياتها"، قائلة في مكالمة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية: "الآن أنا متزوجة رجل طيب جداً، والخطأ كان التحدث عنه بشكل سلبي في العلن، لكن أوعد الناس إني في أمان بسببهم ومع حسام".2. رامي جمال وناريمانكانت قد أعلنت ناريمان، زوجة الفنان المصري رامي جمال، خبر انفصالهما عبر حسابها على "إنستغرام"، لكن بعد يوم واحد، عاد الثنائي معاً ليعلنا عودتهما مرة أخرى.وقد نشر رامي فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، قال إنه عاد لزوجته ناريمان، بعدما رأى حب الجمهور لهما معاً.3. ليلى إسكندر ويعقوب الفرحانقبل عدة أشهر، أعلنت النجمة ليلى إسكندر انفصالها عن زوجها السعودي يعقوب الفرحان، لكن قبل أيام فاجأت متابعيها بالعودة إليه، رداً على سؤال أحد متابعيها عبر قصص "إنستغرام"، قائلة: "رجعنا.. بس أنتظر اللحظة المناسبة وأعلمكم".4. عمرو سعدانفصل الفنان عمرو سعد عن زوجته شيماء فوزي في عام 2019، بعد زواج دام 10 سنوات، لكن في عام 2020 أعلن، خلال حفل عائلي صغير مع زوجته وأبنائه، عن العودة لها مرة أخرى.5. محمد حماقيانفصل الفنان محمد حماقي عن زوجته نهلة الحاجري لمدة عامين، وبعد ذلك عادا مرة أخرى بطريقة رومانسية، حيث أعلن في فيديو كليب أغنية "ما بلاش" عن شكره لها، وبعد فترة أعلنا إنجاب ابنته الوحيدة "فاطمة".6. أحمد السقا ومها الصغيرفاجأت الإعلامية، مها الصغير، الجميع بطلاقها مرتين من الفنان أحمد السقا، وكشفت خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية عن تفاصيل الطلاق، قائلة: "اتطلقنا أنا والسقا مرتين بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، وانفصلنا ورجعنا، اتطلقنا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط".