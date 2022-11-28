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فنانة عربية تكشف طريقة تعافيها من المرض النفسي في كواليس حفلها (فيديو)

Lebanon 24
28-11-2022 | 02:00
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شاركت النجمة السورية أصالة وطبيبها النفسي، مقطع فيديو من كواليس حفلها الأخير بموسم الرياض، للكشف عن طريقته البسيطة لعلاجها من المرض النفسي.
 
 
وأكدت أصالة أنها تعافت بشكل كبير بعد تطبيق طريقة الحديث مع نفسها أمام المرآه، وأكدت أنها توقفت عن زيارة طبيبها كمريضة وتذهب إليه فقط لزيارته كصديقة.
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وظهرت اصالة في مقطع الفيديو الذي نشره طبيب أصالة النفسي الدكتور مصطفى النحاس على انستغرام، وهي ترحب به في كواليس حفلها بموسم الرياض الذي أقيم يوم 25 تشرين الثاني الجاري، وتؤكد أنها تعافت من أزماتها النفسية، قائلة: أنا بطلت أروح عنده.. بروح بس زيارة عشان أشوفه وأشوف ابنه.
 




وأضافت أصالة نصري، أن طبيبها النفسي ساعدها كثيرا بالفترة التي كانت تحتاجه فيهاش، وعلقت: "هو اللي اعطاني فكرة المراية.. ومن وقتها وأصالة بتحكي مع صولا في المراية".
ووصف الطبيب مصطفى النحاس تألق أصالة في موسم الرياض بالنجاح الأسطوري له قبل أن يكون لها، وقال: ليله أسطورية فوق الخيال، وبالنسبة لي هي ليلة فخر وإنتصار كبير... بفتكر أيام عدت كان جوايا خوف كبير على أصاله وبتمنى وبدعيلها بس تعدّي بسلام، وكنت بسأل نفسي ياترى عُمق جرحها ممكن يشوّه إيه جواها ويسيب فيها أي أثر!
وأضاف طبيب أصالة: لما حضرت البروڤه والعرض الساحر شوفت إنسانة إتولدت من جديد، مش بس حد إشتغل على نفسه وتخطّى لا دي روح تانية وطاقة حب وحماس لبنت ١٦ سنة منطلقة وطايرة زي الفراشة، إختارت تكون أيقونة للتخطّي والبداية من جديد، شيّدت مملكة حب وجمعت فيها الكل وضللت عليهم.
وتابع: منتهى الأمان إن يكون في حياتنا نماذج كتير زيك يا صولا يطمّننوا إنه مهما كان الوقت صعب وإفتكرناها النهاية نقدر نقوم ونبدأ من جديد.
واختتم الطبيب رسالته للنجمة أصالة قائلا: شكرًا لوجودك ولقلبك اللي شايل الكل ومليون شكر على كرم الضيافة وشكر خاص لفائق الحبيب.
المصدر: سيدتي

المرأة

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