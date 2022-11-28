أخطاء تقتل زواجك ببطء.. احذريها

لا يوجد شخص يبدأ حياته الزوجية بهدف الفشل، الجميع يمتلكون أحلاماً وردية عن المستقبل السعيد مع شريك الحياة، ويعتقدون أن تجنب الأخطاء الكبيرة مثل الخيانة، يعني أن الزواج في أمان، ولكن الواقع أن الأخطاء الصغيرة المتكررة هي التي تسبب تدمير العلاقة بين الزوجين بطريقة تشبه الموت البطيء. فما هي الأخطاء التي تقتل زواجك ببطء؟

1- الاستسلام للفتوريمر الزواج بفترات يشعر فيها الزوجان بالفتور، هذا أمر طبيعي، ولكن لا يعني الاستسلام للفتور، فالاستسلام للفتور يدفع الزواج نحو طريق النهاية، لذا عند الشعور بالفتور، يجب أن يتحدث الزوجان بصراحة عن هذا الشعور، ويبحثان معاً عن طرق لاستعادة الشغف والحماس في حياتهما الزوجية.2- عدم الصبرالزوجة التي لا تصبر وتكون متطلبة، لا تتنازل أبداً عن الحصول على رغباتها في الحال، يشعر زوجها بعدم الرحمة، وهو ما يدفعه للنفور منها.3- المقارنةالمقارنة بين زوجك والأزواج الآخرين، أو حياتك وحياة الآخرين، لن يجلب لكِ سوى السخط، مما يجعل زوجك يشعر بالإحباط وعدم الكفاية، وهو ما يدمر العلاقة بينكما.4- التعامل بسطحية مع المشاكل والخلافات الزوجيةالمشاكل والخلافات الزوجية تحدث في جميع الزيجات، والحل لا يجب أن يكون سطحياً، فالحلول السطحية لا تحمي الزواج من تأثير هذه الخلافات أو تمنع تكرارها في المستقبل، لذا عند حدوث مشكلة أو خلاف مع زوجك، يجب أن تتناقشي معه وتبحثي عن الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة، حتى تتمكنا من الوصول إلى حلول جذرية تحمي علاقتكما في المستقبل من تأثير هذا الخلاف.