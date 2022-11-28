ما الفرق بين العطور الاصطناعية والطبيعية؟

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عند اختيار عطر مناسب لكِ، قد يكون من الصعب العثور على ما تريدينه من الخيارات اللانهائية الموجودة، حتى إن مجرد تحديد نوع العطر، الذي تبحثين عنه يمكن أن يمثل تحدياً.وغالباً تكون مصطلحات، مثل: "Eau de Toilette، وEau de Parfum"، في مقدمة ووسط الزجاجة، إلى جانب مصطلحات، مثل: العطر الطبيعي أو الاصطناعي، وإذا كنتِ تجهلين معنى هذه المصطلحات، فتوقعي أن تمضي وقتاً طويلاً في التساؤل عن أي عطر تشترينه.ما العطور الاصطناعية؟على الرغم من أن العطور الاصطناعية قد تبدو بعيدة عن المثالية، فإنها ليست أقل جودة، فالعطور الاصطناعية هي عطور من صنع الإنسان تهدف إلى إعادة إنشاء روائح معينة، أو إنشاء مزيج من الروائح بشكل مصطنع.وتحتوي العطور الاصطناعية على العديد من الجزيئات أكثر من العطور الطبيعية، لكن هذه الحقيقة لا تؤثر في جودة العطر، ونظراً لأن العطور الاصطناعية مصنوعة بشكل مصطنع، فيمكن أن تدوم حتى 5 سنوات بنفس مستوى الكثافة.ما العطور الطبيعية؟من ناحية أخرى، إن العطور الطبيعية معروفة للمستهلكين بأنها عطور نظيفة، نظراً لأنها مشتقة من مصادر طبيعية، مثل: النباتات والأشجار والزهور، وهذه هي العطور التي غالباً توصف بأنها أكثر نظافة وأماناً للبيئة.والعطور الطبيعية تتكون عادة من مزيج من هذه المكونات الطبيعية والزيوت الأساسية، لذلك تكون مدة صلاحيتها حوالي عام أو عامين فقط. ولأنها تحتوي على زيوت أساسية، فإن هذه العطور الطبيعية قادرة في كثير من الأحيان على منح واضعيها شعوراً بالاسترخاء والهدوء. بالإضافة إلى ذلك، تميل العطور الطبيعية إلى أن تكون تكلفتها أعلى، لأن لعملية استخراج المكونات من الطبيعة ضوابط وعوامل خاصة.