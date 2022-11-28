بعد المخدرات التي جلبتها من اميركا.. أزمة جديدة تواجه منة شلبي

بعد خروجها من الأزمة التي واجهتها مؤخرا بإتهامها بحيازة المخدرات اثناء عودتها من نيويورك داخل مطار القاهرة وقرار دفع الكفالة الذي وصل لخمسين ألف جنيه لحين إنتهاء التحقيقات، يبدو أن منة شلبي ستواجه أزمة جديدة خلال الفترة المقبلة.

موسم الرياضكانت منة شلبي تستعد للسفر خلال بداية الشهر المقبل إلى الرياض للتحضيرات النهائية لعرضها المسرحي الجديد "ساعة الحظ " الذي تعود به منة شلبي للوقوف مجدداً على خشبة المسرح بعد مسرحيتها الشهيرة "كده أوكيه " أمام منى زكي قبل سنوات .ولكن بعد الأزمة التي واجهتها مؤخرا ووجود إسمها على ذمة التحقيقات المستمرة في هذه التهمة ومنعها من السفر خارج البلاد لحين إنتهاء التحقيقات سيتوقف العرض لحين إشعار آخر.والمسرحية كان من المقرر أن تضم مجموعة من الإستعراضات ضمن العرض ويشاركها البطولة شريف سلامة ومحمد شاهين .تحقيقات مستمرةوكانت منة قد نفت علاقتها بالمضبوطات، مؤكدة أنها لم تكن بحيازتها عند دخولها المطار وما زالت التحقيقات مستمرة في القضية حتى إشعار آخر.