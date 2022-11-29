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المرأة

حياة هذه النجمة العالمية في فيلم وثائقي قريباً

Lebanon 24
29-11-2022 | 02:00
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تستعد النجمة العالمية ريهانا للبدء بتصوير فيلم وثائقي عن حياتها سيعرض على منصة Apple خلال الربع الأخير من عام 2023.
 
وقد كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ريهانا قد وقعت صفقة بملايين الدولارات من أجل إنتاج فيلم وثائقي يتناول قصة حياتها ويوثق حفلاتها المقبلة، خاصة حفلها في 12 شباط 2023، إذ أن النجمة ستشارك في الحفل الأضخم لكرة القدم الأميركية Super Bowl، وستكون الكاميرات الخاصة بفيلمها الوثائقي وراء الكواليس موجودة لالتقاط كل شيء.
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وسيوثق الفيلم رحلتها أثناء التدريبات والاجتماعات في الفترة التي تسبق الليلة الكبيرة وكذلك تصوير مشاهد من حياتها كأم بعيداً عن الفن والنجومية.
 
وكانت ريهانا قد كشفت مؤخراً عن مشروع جديد تسعى للبدء فيه بعدما أنجبت طفلها الأول من زوجها النجم الشهير آساب روكي.
 
وخلال حديث لها مع مجلة Entertainment Tonight الأميركية قالت النجمة إن فكرة الأمومة ألهمتها أن تطلق خط أزياء خاصاً بالأطفال.
 
وأشارت النجمة إلى أنها قبل أن تنجب طفلها كانت تعتبر فكرة خط الأزياء الخاص بالأطفال هو فكرة مستهلكة ولا تستحق المجهود، إلا أنها، وبعد أن أنجبت طفلها، بدأت تجد صعوبة باختيار ملابسه التي تريدها، فبدأت تفكر جدياً بابتكار خط خاص بها، وبذلك تصمم بنفسها الملابس التي تريد لطفلها أن يلبسها.
 
وفي السياق عينه، تحدثت النجمة عن الجزء الأجمل في حياتها بعد الأمومة، حيث وصفت صباحها كيف يبدأ بعدما أنجبت طفلها وقالت إن نهارها يبدأ برؤية وجهه في الصباح وهو يستيقظ وكأنه مصدوم يسعى لمعرفة أين هو.
 
وكانت ريهانا وآيساب روكي قد رحبا بطفلهما الأول معاً في أيار المنصرم، في لوس أنجلوس، في سرية تامة وبعيداً عن وسائل الإعلام، إنما بحضور عائلتهما.
المصدر: سيدتي
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