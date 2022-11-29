هذه النجمة التركية الشهيرة بدلاً من أصلي أنفير في "إسمي فرح"

كما بات معروفاً، فقد انسحبت نجمة "عروس اسطنبول" الممثلة التركية أصلي أنفير، من مسلسل "إسمي فرح" بعد أقل من أسبوعين على زواجها من رجل الاعمال بيركين جوغبوداك بعدما اتضح انها حامل.



وعلى الرغم من أن شركة الإنتاج عرضت على أصلي تصوير حلقات المسلسل في الأشهر الأولى من حملها قبل انتفاخ بطنها، لكن الممثلة رفضت لأن وتيرة العمل الاسبوعية قد تشكل خطرًا على الجنين.

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من هنا بدأت الشركة البحث عن بطلة جديدة للمسلسل، وقد وقع اختيارها على الممثلة ديميت اوزدمير لتلعب دور البطولة النسائية في "إسمي فرح" الى جانب الممثل أنجين اكيوريك.



وتُجسد ديميت، دور ممرضة تعمل في وقت فراغها كعاملة نظافة وفجأة تجد نفسها في صفوف المافيا.





نذكر أن ديميت أزدمير تألقت في مسلسل "الطائر المبكر" الذي لعبت دور البطولة فيه الى جانب جان يامان.