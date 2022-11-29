مايلي سايرس تحتفل بعيد ميلادها الـ 30

احتفلت مايلي سايرس بعيد ميلادها الـ 30 على "انستغرام"، ونشرت يوم أمس صورة لها وكتبت عليها بما معناه: "أنا ممتنّة لكل الحب والمعايدات اللطيفة في عيد ميلادي".



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من جهة ثانية تتحضر مايلي لعمل غنائي كبير يجمعها بدولي بارتون حيث نشرت منذ أسبوع على إنستقرام صور تجمعها بدولي وكتبت مع هاشتاغ مل معناه "سنة جديدة ضيفة مشتركة جديدة ".



كما أعلنت مايلي سايرس منذ أيام في فيديو يجمعها بدولي بارتون نشرته على حسابها عبر إنستغرام وقالت في حوار مشترك مع دولي



" حفلة مايلي لرأس السنة الميلادية سوف تجمع الأناقة والتألق" ثم تقول لها دولي : "سوف نفعل ذلك كل يوم، أليس كذلك يا مايلي !؟" لتجيب مايلي : "أنتِ تتحدثين معي بشكل جيّد. إنضموا إلينا في ميامي في 31 ديسمبر على الهواء مباشرة على NBC والبث المباشر سوف يكون على Peacock"

ثم تردّ دولي لتقول : "سيكون العرض أسطورياً".



وتنهي مايلي الفيديو قائلة : "هي من يعرف".