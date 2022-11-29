فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)

مفاجأة مدوية فجّرتها الفنانة فيدرا خلال حلولها ضيفةً على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، حيث أعلنت أنها تزوجت من مخرجين شقيقين شهيرين، وهما سامح وهادي الباجوري.

وأكدت فيدرا أنها ترى هذا الأمر من الأشياء التي لا تفسير لها ولا يمكن أن تحدث لكل شخص. إذ قالت: "إتجوزت سامح وبعده هادي، وتقريباً كان لازم أعمل احتكار للعيلة دي".

وأضافت: "أنا كنت بحب حماتي، كانت ست جميلة ومثقفة للغاية، والحوار معاها لا يُمل منه، وفي الأول لما أتجوزت سامح مكانش عندنا بيت وكنا قاعدين عند حماتي، ولما بيتنا خلص كنت بعيط ومش عايزة أمشي، وأخدت بيت قصادها عشان أتمشى أبقى عندها. حماتي كانت أمي وصديقتي ومثلي الأعلى في مرحلة مهمة بحياتي، ومكنتش آخد قرارات من غير ما أسألها وأتناقش معاها".

وعن مدى تأثير حماتها في قراراتها الفنية، قالت فيدرا: "في فيلم "أرض الخوف" كان في بوسة وسامح كان مستحيل يوافق، لكن هي قالتله إنت فنان وهي فنانة، هل عندك معايير مزدوجة؟".

ويُعرض لفيدرا حالياً مسلسل "إيجار قديم"، وتجسد فيه شخصية "كاميليا"، وهي سيدة أرستقراطية تقع في حب شريف منير الذي يقطن في عمارة سكنية تدور حولها قصة المسلسل.

(لها)