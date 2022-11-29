دينا الشربيني متهمة بارتكاب جريمة قتل

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"روان شابة تمر بظروف صعبة وغريبة في حياتها، تجعل منها متهمة بجريمة قتل، فهل هي قاتلة فعلاً؟"، بهذا السؤال، تستهل النجمة دينا الشربيني كلامها عن دورها في الدراما الاجتماعية التشويقية "آخر دور"، من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي، وهو من عروض شاهد الأولى، ويعرض على باقة VIP من شاهد. يضم العمل كوكبة من الممثلين، في أحداث سريعة الإيقاع أبطالها أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصّار، إبراهيم السمان، مريم الخشت، ثراء جبيل وبمشاركة الممثلين القديرين رياض الخولي، ميمي جمال، محمد الصاوي، إلى جانب أحمد بدير الذي يحلّ ضيفاً على العمل ومعه طارق عبد العزيز.وتلفت الشربيني إلى أن "علاقة روان بوالدتها سيئة، وهو الأمر الذي أثّر عليها نفسيّاً وفي تعاملها مع الآخرين، وهنا نكتشف ضمن أحداث فيها الكثير من التشويق إذا ما كانت هذه الشابة قتلت زوجها أم لا". وتأردف قائلة: "ما يمكنني قوله أنها فتاة طيبة، مجتهدة في عملها كمعدة للبرامج، وتحصل معها أحداث تجعلنا في حيرة، فهل حوّلتها الظروف إلى مجرمة؟".من جانب آخر، تؤكد الشربيني حرصها على اختيار أدوارها بعناية شديدة، لافتة إلى أن قصة "آخر دور" شدتني باعتبارها مشوقة،ويضم ممثلين أحب أن أعمل معهم، إضافة إلى أنها المرة الأولى التي أقف فيها أمام كاميرا المخرج حسين المنباوي، وكنت أنتظر التعاون معه منذ فترة". وعن التعاون مع منصة شاهد، تقول: "تتميز هذه المنصة باختيار مواضيع قيمة وأفكار خارجة عن المألوف لتقديمها، كما أنها أخرجتنا من مسلّمة الالتزام بثلاثين حلقة، وبذلك نكون أمام مسلسل مشدود الأحداث، سريع الإيقاع وتجعل المشاهد متلهفاً لمتابعة القادم من الحلقات".