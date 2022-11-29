أعراض غريبة تشعر بها النساء في فترة انقطاع الدورة الشهرية!

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بعض الأعراض الغريبة لا تخطر في البال، وبحسب ما جاء على موقع "ويب طب" المعني بالشؤون الطبية والصحية، فإن أبرز أعراض غريبة تشعر بها بعض النساء في فترة انقطاع الدورة الشهرية تندرج تحت التالي: قد تكون الهبات الساخنة هي أكثر الأعراض التي تخطر ببالنا عند الحديث عن انقطاع الدورة الشهرية، لكنه ليس العرض الوحيد المعروف بل هناك العديد من الأعراض الأخرى، الشائعة والغريبة، التي تتعرض لها النساء قبل وخلال مرحلة انقطاع الدورة الشهرية.بعض الأعراض الغريبة لا تخطر في البال، وبحسب ما جاء على موقع "ويب طب" المعني بالشؤون الطبية والصحية، فإن أبرز أعراض غريبة تشعر بها بعض النساء في فترة انقطاع الدورة الشهرية تندرج تحت التالي:

- اضطراب الجهاز الهضمي: من الأعراض الغريبة وغير المتوقعة لقرب انقطاع الدورة الشهرية، بحيث تعاني بعض السيدات من تواتر الإمساك والإسهال مع بعض الإنقباضات والتشنجات في الرحم التي تؤثر على القولون وتضغط عليه، ما يؤدي إلى الإمساك. في حين أن إفراز الجسم لبعض المواد الكيميائية ومنها البروستاغلاندين تتسبّب في الإصابة بالإسهال.



كذلك تعاني بعض النساء من الغثيان والقيء في فترة انقطاع الدورة الشهرية، وهي مشاكل يمكن علاجها باستنشاق رائحة الليمون الطازج أو شرب النعناع والزنجبيل.

- الشعور بحكة: أحد الأعراض الغريبة وغير المألوفة في فترة انقطاع الدورة الشهرية، هو الشعور بحكة في المنطقة التناسلية نتيجة التغيرات الهرمونية في هذه المرحلة ما يجعل المنطقة التناسلية الأنثوية عرضة لنمو الخميرة والفطريات الخميرية، وهوما يجعلك تشعرين بحكّة في الأسفل وعدم الارتياح. ويمكن التخفيف من هذا العرض بالحرص على النظافة الشخصية ومراجعة الطبيب في حال تفاقمه.

- سرعة الإنفعال: أحد أغرب أعراض انقطاع الدورة الشهرية عند النساء، إذ أن معظم النساء قد يشعرن بالإنفعال السريع والمفاجئ فضلاً عن تقلب المزاج والإكتئاب السائدين في مرحلة انقطاع الطمث.

- قلة التركيز: يبدو أن الدورة الشهرية تؤثر بشكل كبير على الناقلات العصبية في الدّماغ، وعند انقطاعها تواجه المرأة صعوبة في التركيز وسهولة التشتت إضافة إلى الصداع وألم الرأس.

- البلاهة: أو ما يُعرف أكثر قلة الذكاء التي تُعد من الأعراض الغريبة في فترة انقطاع الدورة الشهرية. وعلى الرغم من عدم قدرة الجسم الطبي على إثبات هذه الحالة وشرحها تماماً، إلا أن شهادات العديد من النساء على هذا الشعور دفع بالباحثين للتأكيد أنّ مستويات هرمون الإستروجين المرتفعة خلال الطمث تؤثّر على الكبد وتجعله يفرز هرمونات تؤثّر بدورها على عمل الكلى. ما يتسبب في احتباس السوائل في الجسم والدماغ، ويجعلك تشعرين بأنك أقل ذكاءً عما كنت عليه في السابق.

- الإنتفاخ: ليس أمراً مفاجئاً لكنه غير اعتيادي عندما يكون الإنتفاخ ليس فقط في البطن، وإنما أيضاً في القدمين واليدين. ويُعلَل الباحثون هذا العرض بسبب احتباس السوائل في الجسم أثناء فترة انقطاع الطمث ما يؤدي لتجمعها في الأطراف وانتفاخها.

- ألم وزيادة حجم الثدي: سجلت الكثير من النساء كبر حجم الثدي والشعور بألم فيه في فترة انقطاع الدورة الشهرية، ويعزو الأطباء هذا الأمر للتغيرات الهرمونية أثناء هذه الفترة وإفراز البروجستيرون اللذين يجعلانك تشعرين بهذا العرض، والذي سيمضي مع انقطاع الحيض.

- الإنسحاب الإجتماعي: قد تشعرين في فترة انقطاع الدورة الشهرية برغبة شديدة في الإنعزال عن الآخرين فيما يُعرف بالإنسحاب الإجتماعي، وهو أمر طبيعي جراء معاناتك من أعراض شائعة وغريبة بسبب انقطاع الدورة الشهرية. لذا خذي وقتك، انسحبي وارتاحي لتعودي للقاء أحبتك فيما بعد بتألقك المعهود.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم: ناتج عن تقلّبات الهرمونات خلال المراحل المختلفة من الدورة الشهرية، وكذلك الأمر في فترة انقطاع الدورة الشهرية.

- إضطراب النوم: تتسم فترة انقطاع الدورة الشهرية بالتعب والقلق والإكتئاب، وهو ما ينعكس سلباً على جودة النوم خصوصاً مع هبوط مستويات هرمون الإستروجين في الجسم خلال هذه الفترة، ما يجعلك تشعرين بالحرارة والتوهّج أثناء النوم والإستيقاظ طويلاً.

- زيادة حساسية الحواس: فضلاً عن الشعور بالألم، فإن النساء قد يصبحن عرضة لزيادة حساسية الحواس في فترة انقطاع الدورة الشهرية، بحيث يعبّرنً عن قدرة أكبر بالإستشعار بحواسّهنّ عامّة أو بحاسّة واحدة دون الأخرى.