تناولي الكستناء.. وتمتّعي بهذه الفوائد!

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عدد من الأطعمة المتنوعة ترتبط في أذهاننا بفصل الشتاء، ولا نفضل تناولها إلا مع الأجواء الممطرة والباردة، ولعل أشهرها الكستناء، وما يميزها أكثر أنها تحتوي على عدد من العناصر الغذائية والكيميائية التي تساهم في دعم صحة الجسم وتساعد في وقايته من أمراض الشتاء الشائعة.لعل أول وأهم فوائد الكستناء أنها تدعم الجهاز المناعي بفضل محتواها العالي من فيتامين سي وفيتامين أ، وبالتالي فإن تناول الكستناء يقي من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، خاصة أمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد.وتعزز الكستناء الشعور بالشبع بسبب احتوائها على البروتين، وهو أمر مهم للسيطرة على الشهية التي تزداد في فصل الشتاء.من فوائد الكستناء في فصل الشتاء ايضا أنها تقاوم الاضطرابات النفسية التي ترتبط بفصل الشتاء مثل الاكتئاب.ويرتبط فصل الشتاء لدينا بالخمول والكسل، إلا أن الكستناء تمنح الجسم طاقة ونشاط.وهناك فوائد صحية أخرى متعددة للكستناء، منها:- الكستناء غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة في الجسم، والتي هي أحد أسباب الإصابة بالأمراض السرطانية.- البوتاسيوم المرتفع في الكستناء، وقلة الصوديوم بها، يجعلها مفيدة لصحة القلب، كما أنها تقلل من عوامل الخطر لأمراضه، ومنها ارتفاع ضغط الدم.- الكستناء تحافظ على صحة العظام وسلامتها فهي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور والبورن.- تناول الكستناء وبفضل محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن، يساعد في السيطرة على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.- من فوائد تناول الكستناء دعم صحة الدماغ، وتقوي وظائفه، فهي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة له وهي الأوميجا 3 والأوميجا 6.