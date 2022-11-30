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المرأة
إحالة فنانة شهيرة للمحاكمة بسبب قضية مرّ عليها 11 عاماً!
Lebanon 24
30-11-2022
|
02:00
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قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية المتهمة فيها الفنانة ليلى غفران بالسب والتشهير في حق محاميها السابق إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة والتي قررت نظر أولى جلسات القضية غداً الأربعاء 30 تشرين الثاني، وذلك بعد اتهامها لمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين بسرقة خاتم ألماس.
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وكان المحامي حسن أبو العينين، قد أكد أن النيابة العامة أحالت دعواه القضائية ضد الفنانة ليلى غفران بعد سنتين من التحقيقات بتهمة السب والقذف والتشهير به، وتنظر المحكمة القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022.
وأوضح أنه كان قد تقدم ببلاغ ضد ليلي غفران، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، في عام 2020، بعد أن قامت باتهامه بسرقة "خاتم ألماس" بعد أن سرق منها في عام 2011.
وأكد أنه بعد اتهامه بالسرقة والسب والقذف في حقه أقام دعواه القضائية ضد الفنانة وطالب بتعويض مليون جنيه.
وكانت ليلى غفران قد قدمت بلاغاً في عام 2011 بسرقة خاتمها الألماس وتم حفظ القضية وقتها بسبب عدم توافر أدلة حول الجاني، إلا أنها عادت في عام 2020 عبر منشور على حسابها بـ"فيسبوك" اتهمت فيه محاميها حسن أبو العينين بسرقة الخاتم، ما دعاه لتقديم بلاغ وقتها يتهم فيه الفنانة بالسب والقذف في حقه، خاصة بعد أن ثبت خلال التحقيقات التي أجريت بعد منشورها أن عاملة المنزل هي من سرقت الخاتم.
المصدر: لها
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