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المرأة

عاجزة عن الحركة إلا باستخدام العكاز.. إصابة فنانة عربية بقدمها وهذه تفاصيل حالتها

Lebanon 24
30-11-2022 | 05:00
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كشفت الفنانة المصرية ميرهان حسين عن إصابتها بالتواء في قدمها اليسرى أثّر في حركتها.
 
وأعلنت من خلال صور نشرتها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن عجزها عن الحركة بشكل طبيعي إلا باستخدام العكاز.
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ونشرت ميريهان صورة للعكاز الذي يساعدها على المشي، كما نشرت صورة أخرى لقدمها وهي موضوعة في رباط ضاغط بسبب تعرّضها للإصابة، وعلّقت عليها بقولها: "الحمد لله مش عارفة أمشي".
وكانت ميريهان قد روّجت لفيلمها الجديد "اتنين للإيجار" المقرر عرضه قريباً في دور السينما، وذلك عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وظهرت في برومو الفيلم وهي تقوم بدور مطربة ضمن أحداث العمل، وتغني "كلمتين وبس" من تأليف سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، وتوزيع إسلام شيبسي، وكتبت معلقةً على الفيديو: "فيلم "اتنين للإيجار" قريباً في كل دور العرض في مصر والدول العربية. شوفوا واسمعوا أغنيتي "كلمتين وبس" كاملة على "يوتيوب"، اللينك في البايو والستوري".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رحلة تجمع بطلَي الفيلم بيومي فؤاد ومحمد ثروت إلى أحد منتجعات الغردقة، وخلال تلك الرحلة يقابلان شخصيات عدة، وهو من تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي، وبمشاركة ضيوف الشرف: رانيا يوسف، ناهد السباعي، ميرهان حسين وثراء جبيل.
المصدر: لها
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