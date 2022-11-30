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المرأة
الموت يؤلم الفنانة اللبنانية الشهيرة بأقرب الناس
Lebanon 24
30-11-2022
|
08:00
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بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، ودّعت الفنانة رزان المغربي خالتها.
وأعلنت رزان، خلال منشور لها عن وفاة خالتها مرام زياد، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، حيث كتبت: "البقاء لله. الله يرحم خالتي رح اشتقلك بكل التفاصيل والذكريات، مرام زياد الله يرحم ست الكل في الجنة يارب".
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المصدر: لها
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