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المرأة
شبيهة كيت ميدلتون تروي معاناتها والتهديدات التي تصلها (صور)
Lebanon 24
30-11-2022
|
14:00
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كشفت السيدة البريطانية هايدي أغان، التي اشتهرت بشكل واسع بسبب الشبه الكبير بين ملامحها وملامح أميرة ويلز كيت ميدلتون أنها تتلقى عشرات عروض الزواج يوميّاً والكثير من رسائل التهديدات بالقتل، بسبب تشابهها مع الأميرة.
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وأثارت في حديثها لموقع "برمنغهام لايف" ضجة كبيرة إذ أكدت أنها عندما بدأت العمل في المجال الترفيه كممثلة شبيهة لأميرة كيت، فوجئت من ردود فعل الغرباء تجاهها، قائلة "عندما كنت أنشر مقاطع لي وأنا أؤدي شخصية كيت عبر صفحاتي بمواقع التواصل الاجتماعي، تلقيت تعليقات كثيرة تعبّر عن الكراهية ورسائل مزعجة، ولكنني مع الوقت تعلمت كيفية التعامل مع الأشخاص السلبيين".
ولفتت شبيهة كيت إلى أنها عندما لا ترتدي ملابس شبيه بأزياء الأميرة، فإنها تتلقى ردود فعل مفاجئة أيضا، حيث يوقفها الكثيرون في أثناء تجوالها في شوارع المدن البريطانية، معتقدين أنها الأميرة، بينما يبدأ آخرون في إجراء مقارنة بينهما.
وعبرت هايدي عن عدم ارتياحها من هذا الشبه، قائلة: "أحيانا أشعر بعدم الرغبة في أن أكون شبيهة لكيت ميدلتون، وأن يناديني أحد باسمها، فأنا أشعر بضغط كلما تجولت في الخارج"، مشيرة إلى أنها "بمجرد أن أشاهد الأميرة بفستان جديد أتصفح الإنترنت بحثا عنه في محاولة للعثور عليه وشرائه".
المصدر: لها
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