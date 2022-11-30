Advertisement

المرأة

فوائد القرفة للشعر كثيرة ومهمّة!

Lebanon 24
30-11-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1015830-638054442797938903.jpg
Doc-P-1015830-638054442797938903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُعد القرفة بمثابة هدية حقيقية من الطبيعة للتخلص من الشعر الأبيض، واستعادة لونه الطبيعي، بما في ذلك تقوية بصيلات الشعر وتعزيز صحتها. اكتشفي في الآتي، فوائد القرفة للشعر الأبيض، وبعض الوصفات الطّبيعية التي بإمكانك تحضيرها للتخفيف من ظهور الشّعر الأبيض، أو حتى منعه.
Advertisement

تمتاز القرفة بخصائص فعالة تساعد على التخلص من الشعر الأبيض، وغيرها من الفوائد التي نستعرضها في الآتي:

- تعالج الشعر الأبيض، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية للشعر.
- تقوي البصيلات وتمدّها بالمركبات المغذية للشعر.
- تساعد على تقليل تلف الشعر جرّاء كثرة استخدام منتجات العناية بالشعر، أو نتيجة تصفيفه بالمجففات الكهربائية.
- تُعالج الالتهابات الفطريّة في فروة الرأس، وتُساهم في تقليل جفاف وتقصف الشعر.
- تُنشط الدورة الدموية في الرأس، ما يساعد على تعزيز نمو بصيلات شعر صحية وجديدة، والتخلص من مشكلاته المختلفة.
- تحمي الشعر من عوامل المناخ المتقلبة، وذلك لغناها بالمواد المغذية، والفيتامينات، والمعادن التي تعود بالفائدة على الشعر.
- تساعد على تطويل الشعر، وتضفي اللمعان والنعومة عليه.
- تخلص الشعر من مشكلة الصلع.
- تقضي على القشرة، وتخفف من الحكة الشديدة المصاحبة لها.

طريقة التحضير والتطبيق:
امزجي المكونات جيداً للحصول على مزيج لين ومتجانس، ووزّعيه على شعرك، واتركيه لمدة أربع ساعات.بعدها، يشطف الشعر جيداً بالماء والشامبو الخالي من الكبريت.
يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل شهر لتحصلي على نتيجة مضمونة. واحرصي على عدم تطبيق هذه الوصفة إذا كان شعركِ مصبوغاً.
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2022-12-01
16:00 | 2022-11-30
14:00 | 2022-11-30
11:00 | 2022-11-30
08:00 | 2022-11-30
05:00 | 2022-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website