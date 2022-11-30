فوائد القرفة للشعر كثيرة ومهمّة!

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تُعد القرفة بمثابة هدية حقيقية من الطبيعة للتخلص من الشعر الأبيض، واستعادة لونه الطبيعي، بما في ذلك تقوية بصيلات الشعر وتعزيز صحتها. اكتشفي في الآتي، فوائد القرفة للشعر الأبيض، وبعض الوصفات الطّبيعية التي بإمكانك تحضيرها للتخفيف من ظهور الشّعر الأبيض، أو حتى منعه.تمتاز القرفة بخصائص فعالة تساعد على التخلص من الشعر الأبيض، وغيرها من الفوائد التي نستعرضها في الآتي:- تعالج الشعر الأبيض، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية للشعر.- تقوي البصيلات وتمدّها بالمركبات المغذية للشعر.- تساعد على تقليل تلف الشعر جرّاء كثرة استخدام منتجات العناية بالشعر، أو نتيجة تصفيفه بالمجففات الكهربائية.- تُعالج الالتهابات الفطريّة في فروة الرأس، وتُساهم في تقليل جفاف وتقصف الشعر.- تُنشط الدورة الدموية في الرأس، ما يساعد على تعزيز نمو بصيلات شعر صحية وجديدة، والتخلص من مشكلاته المختلفة.- تحمي الشعر من عوامل المناخ المتقلبة، وذلك لغناها بالمواد المغذية، والفيتامينات، والمعادن التي تعود بالفائدة على الشعر.- تساعد على تطويل الشعر، وتضفي اللمعان والنعومة عليه.- تخلص الشعر من مشكلة الصلع.- تقضي على القشرة، وتخفف من الحكة الشديدة المصاحبة لها.طريقة التحضير والتطبيق:امزجي المكونات جيداً للحصول على مزيج لين ومتجانس، ووزّعيه على شعرك، واتركيه لمدة أربع ساعات.بعدها، يشطف الشعر جيداً بالماء والشامبو الخالي من الكبريت.يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل شهر لتحصلي على نتيجة مضمونة. واحرصي على عدم تطبيق هذه الوصفة إذا كان شعركِ مصبوغاً.