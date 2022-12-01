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المرأة

ببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تُمارس الرياضة في آخر أشهر حملها وتُعايد زوجها بطريقة رومنسية (صور)

Lebanon 24
01-12-2022 | 02:00
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرام".

 

وظهرت جيسيكا في الصور داخل الجيم وهي تمارس الرياضة في آخر أشهر حملها.

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وعلى الرغم من الحمل لم تتوقف جيسيكا عن ممارسة الرياضة طوال هذه الفترة.

 

من جهة أخرى، نشرت جيسيكا صورا عبر "انستغرام" مع زوجها رجل الأعمال محمد صوفان وذلك لمناسبة عيد ميلاده.

 

 

وعلقت على الصور الرومنسية بالقول: "عيد ميلاد سعيد لزوجي الوسيم".

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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