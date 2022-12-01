اول ظهور لنادين نسيب نجيم بعد اعلان خطوبتها.. شاهدوا بمن التقت في الطائرة

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الممثلة نادين نسيب نجيم بالفنانة مايا دياب وذلك اثناء لقائهما في الطائرة المتوجهة الى السعودية.

الصورة كانت نشرتها مايا عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام، وكتبت عليها: "مع الرائعة من الداخل والخارج نادين نسيب نجيم".

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وكانت نادين كشفت عن هوية خطيبها ويُدعى ناريغ ناربيكيان، معبّرة عن الحب الكبير الذي تكنه له، داعية من الله أن يحمي علاقتهما ويباركها

يُذكر ان نادين أعلنت خطوبتها من الشاب الذي ظهرت معه في الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت نشره عبر صفحتها على إنستغرام، حيث ظهرت وهي تحتضنه خلال حضورهما إحدى الحفلات.